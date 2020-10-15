Про це вона написала у Twitter.
Вона повідомила, що захворів один із співробітників її офісу.
“Мені щойно повідомили, що сьогодні вранці один із співробітників мого офісу отримав позитивний результат на COVID-19. Результат мого тесту негативний. Однак в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти в самоізоляцію” – написала вона.
- Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель повідомив, що йде на самоізоляцію через контакт з людиною, хворою на коронавірус COVID-19.