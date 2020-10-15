Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн екстренно залишила саміт ЄС і пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус COVID-19.

Про це вона написала у Twitter.

Вона повідомила, що захворів один із співробітників її офісу.

“Мені щойно повідомили, що сьогодні вранці один із співробітників мого офісу отримав позитивний результат на COVID-19. Результат мого тесту негативний. Однак в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти в самоізоляцію” – написала вона.