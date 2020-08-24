Про це він повідомив під час урочистих заходів до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві.

“З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час, двох великих українців, які, на жаль, пішли від нас у цьому році. Це два героя України – Мирослав Скорик та Борис Патон. Мною направлені уряду листи про установі двох премій – за вагомий внесок у розвиток науки і наукові досягнення державна премія імені Бориса Патона і за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва державна премія імені Мирослава Скорика “, – сказав Зеленський.

Мирослав Скорик (1938-2020) – видатний український композитор, художній керівник Національної опери України, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Скорик – автор музики до фільмів “Тіні забутих предків”, “Гуси-лебеді летять”, “Високий перевал” і ряду інших мультиплікаційних і кінострічок, автор опери “Мойсей”, балету “Повернення Батерфляй”, поеми “Сильніше за смерть” та інших творів .

Борис Патон (1918-2020) – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.

Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.