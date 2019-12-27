Про це повідомляє місцеве видання Al Arabiya.
У світлі можливої відставки Салех відмовився від призначення наступника і не давав доручення кандидату від парламентського блоку Асаад аль-Ідану сформувати новий уряд.
“Я прошу вибачення за висунення кандидата на пост прем’єр-міністра від партійного блоку. Моя національна відповідальність в цих обставинах привела до відставки. Я подаю у відставку, щоб уникнути порушення конституційних принципів”, – заявив він.
У той же час учасники протесту на вулицях вимагають призначити незалежного прем’єр-міністра.
У своєму проханні до парламентарів президент написав, що просить схвалити його відставку, оскільки “зобов’язаний захищати громадян від кровопролиття”.
Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.
- 28 листопада учасники протесту в Іраку штурмували посольство Ірану. Під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками в Іраку загинули як мінімум 28 людей.
- В цілому під час протестів в Іраку загинули вже 350 людей, ще сотні людей отримали поранення.