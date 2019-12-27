Президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв'язку з тим, що не може виконувати свої обов'язки в умовах тривалих антиурядових протестів.

Про це повідомляє місцеве видання Al Arabiya.

У світлі можливої ​​відставки Салех відмовився від призначення наступника і не давав доручення кандидату від парламентського блоку Асаад аль-Ідану сформувати новий уряд.

“Я прошу вибачення за висунення кандидата на пост прем’єр-міністра від партійного блоку. Моя національна відповідальність в цих обставинах привела до відставки. Я подаю у відставку, щоб уникнути порушення конституційних принципів”, – заявив він.

У той же час учасники протесту на вулицях вимагають призначити незалежного прем’єр-міністра.

У своєму проханні до парламентарів президент написав, що просить схвалити його відставку, оскільки “зобов’язаний захищати громадян від кровопролиття”.

Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.