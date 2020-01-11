Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.

Про це повідомляється на його сторінці в Twitter.

У суботу, 11 січня, близько 7 ранку за київським часом, він підтвердив, що його військові допустили помилку і висловив співчуття сім’ям загиблих.

Він зазначив, що внутрішнє розслідування збройних сил Ірану прийшло до висновку, що дійсно, літак був збитий ракетою, випущеною помилково, що призвело до “жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей”.

За його словами, в цій справі триватиме розслідування, щоб в судовому порядку дати оцінку трагедії і визначити міру покарання за таку помилку.

Також він написав, що влада Ірану глибоко жалкує про цю “катастрофічну помилку”, висловивши співчуття сім’ям загиблих.

Годиною раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

Варто зазначити, що Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракети.