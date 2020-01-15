Про це повідомляє іранське інформагентство ISNA.
Як повідомлялося раніше, спікер президента Ірану заявив, що Хасан Рухані не знав про те, що літак українських авіаліній був збитий.
У середу, 15 січня, іранський лідер Хасан Рухані, виступаючи на державному телебаченні, закликав збройні сили країни надати громадськості детальну інформацію про обставини ракетної атаки на літак МАУ в Тегерані, в результаті якої загинули 176 осіб.
“Я закликаю Збройні сили та Генеральний штаб пояснити людям, які засідання та зустрічі проводилися з того моменту, як стався інцидент, щоб люди знали, що вони не хочуть нічого приховувати від них. … Горе людей зменшиться, коли вони дізнаються, що ми відчуваємо відповідальність за те, що сталося, і поговоримо з ними чесно”, — сказав він.
Також Рухані наголосив, що силовики повинні зайнятися розслідуванням катастрофи “з більшою координацією та контролем”.
Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
9 січня американська розвідка повідомила, що літак міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ.
- 11 січня в Ірані визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою.
- У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.