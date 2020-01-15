Президент Ірану Хасан Рухані вимагає від збройних сил країни надати детальну інформацію про те, за яких обставин був збитий літак МАУ.

Про це повідомляє іранське інформагентство ISNA.

Як повідомлялося раніше, спікер президента Ірану заявив, що Хасан Рухані не знав про те, що літак українських авіаліній був збитий.

У середу, 15 січня, іранський лідер Хасан Рухані, виступаючи на державному телебаченні, закликав збройні сили країни надати громадськості детальну інформацію про обставини ракетної атаки на літак МАУ в Тегерані, в результаті якої загинули 176 осіб.

“Я закликаю Збройні сили та Генеральний штаб пояснити людям, які засідання та зустрічі проводилися з того моменту, як стався інцидент, щоб люди знали, що вони не хочуть нічого приховувати від них. … Горе людей зменшиться, коли вони дізнаються, що ми відчуваємо відповідальність за те, що сталося, і поговоримо з ними чесно”, — сказав він.

Також Рухані наголосив, що силовики повинні зайнятися розслідуванням катастрофи “з більшою координацією та контролем”.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

9 січня американська розвідка повідомила, що літак міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.