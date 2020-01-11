Про це поінформували в прес-службі Офісу президента.

Розмова відбулася за ініціативи іранської сторони.

Відзначається, що Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.

“Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави”, – наголошується в повідомленні ОПУ.

Рухані також запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої співпраці в юридичній та технічній площині.

“Визнання “ракетної версії” як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права”, – заявив під час розмови Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних авіаційних правил та інструкцій.