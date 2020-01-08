Про це повідомляє прес-служба президента Ірану.

“Я висловлюю глибокі співчуття сім’ям загиблих і іранському народу, молячись Всемогутньому за них усіх, і бажаючи терпіння їх сім’ям”, – заявив Рухані.

Він назвав авіакатастрофу, в якій загинули іранці і іноземці, сумною подією.

За його словами, “вкрай важливо”, щоб всі відповідні органи вжили необхідних заходів з упізнання жертв катастрофи і провели розслідування події.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.