Президент Ізраїлю Ісаак Герцог отримав третє щеплення проти коронавірусу, поклавши початок кампанії по введенню бустерних доз людям старше 60 років в рамках зусиль по уповільненню розповсюдження дуже заразного штаму Delta.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

60-річний Герцог отримав третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech в Медичному центрі Шиба в Рамат-Гані, недалеко від Тель-Авіва.

Він сказав, що пишається запуском ініціативи по ревакцинації, “яка так життєво важлива для забезпечення нормальних умов життя, наскільки це можливо, в цій дуже складній пандемії”.

הושיטו יד וכתף וצאו להתחסן! pic.twitter.com/kdNgYdyc6l — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 30, 2021

Дружина Герцога Міхал також отримала додаткову дозу вакцини.

Пару супроводжував прем’єр-міністр Нафталі Беннетт, який закликав до важливості ревакцинації в боротьбі з пандемією COVID-19 і пообіцяв, що Ізраїль поділиться всією інформацією, яку він отримає в результаті своєї кампанії.

“Ізраїль є піонером в застосуванні третьої дози для літніх людей у віці 60 років і старше. Боротьба з пандемією COVID-19 – це глобальна боротьба”, – сказав Беннетт.