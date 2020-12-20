Сьогодні, 20 грудня, в Ізраїлі почалася масова вакцинація проти коронавірусу COVID-19. Одним з перших прищепився президент країни Реувен Рівлін.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

“Побоювання законні, але пам’ятайте, що вакцини в Ізраїлі пройшли ретельну обробку, суворі перевірки і були схвалені США”, – написав Рівлін.

Він також закликав громадян взяти з нього приклад.

“Коли ви йдете вакцинуватися, ви піклуєтеся не тільки про своє здоров’я, але і про здоров’я оточуючих. Ви також допоможете всім повернутися до нормального життя. Ви допоможете економіці перезапуститися і знизите навантаження на наші медичні бригади”, – додав він.