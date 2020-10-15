Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков оголосив про свою відставку.

Звернення Жеенбекова опублікувала його пресслужба.

Він зазначив, що суспільно-політична ситуація в столиці країни – Бішкеку залишається напруженою. Затвердження парламентом країни опозиціонера Садиров Жапарова на пост прем’єр-міністра напругу не зняло, а вимога негайної відставки Жеенбекова триває.

“Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту. З одного боку – протестувальники, з іншого – правоохоронні органи”, – наголосив він.

Жеенбеков додав, що військовослужбовці і правоохоронні органи зобов’язані застосовувати зброю для захисту державної резиденції.

“У цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися провокаціям. Для мене мир в Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій в суспільстві понад усе. […] Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку”, – заявив він.

Що відбувається в Киргизстані?

5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.

На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.

Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.

Мер столиці Киргизстану — Бішкеку – Азіз Суракматов подав у відставку. Проте вже за два дні повернувся до роботи.