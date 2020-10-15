Звернення Жеенбекова опублікувала його пресслужба.
Він зазначив, що суспільно-політична ситуація в столиці країни – Бішкеку залишається напруженою. Затвердження парламентом країни опозиціонера Садиров Жапарова на пост прем’єр-міністра напругу не зняло, а вимога негайної відставки Жеенбекова триває.
“Поточна ситуація близька до двостороннього конфлікту. З одного боку – протестувальники, з іншого – правоохоронні органи”, – наголосив він.
Жеенбеков додав, що військовослужбовці і правоохоронні органи зобов’язані застосовувати зброю для захисту державної резиденції.
“У цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися провокаціям. Для мене мир в Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій в суспільстві понад усе. […] Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку”, – заявив він.
Що відбувається в Киргизстані?
5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.
На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.
Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
Мер столиці Киргизстану — Бішкеку – Азіз Суракматов подав у відставку. Проте вже за два дні повернувся до роботи.
- 9 жовтня президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ про введення на території міста Бішкек режиму надзвичайного стану. У столицю республіки ввели війська та оголосили комендантську годину.
- 10 жовтня у Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва у рамках справи про організацію масових заворушень. Його, як і Жапарова, було звільнено під час протестів.