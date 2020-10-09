Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра і уряду країни.

Про це повідомила пресслужба глави держави Киргизстану.

“Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким відповідно до статті 65, частинами 1, 2, 3 статті 87 конституції Киргизької Республіки, пунктом 4 частини 1 статті 13, пунктом 1 частини 3 і частиною 4 статті 23 конституційного закону Киргизької Республіки “Про уряд Киргизької Республіки” прийнята відставка прем’єр-міністра Киргизької Республіки Кубатбека Боронова. Уряд Киргизької Республіки також вважається таким, що пішов у відставку”, – йдеться в повідомленні.

Указ вступає в силу з моменту підписання, тобто з 9 жовтня.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.