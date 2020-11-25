Про це повідомляє агентство “Сіньхуа”.
“25 листопада президент Сі Цзіньпін зателефонував Джозефу Байдену, щоб привітати його з обранням на пост президента США”, – йдеться в повідомленні.
У своєму вітальному посланні Сі Цзіньпін зазначив, що сприяння здоровому і стабільному розвитку китайсько-американських відносин не лише відповідає засадничим інтересам двох народів, а також є загальним очікуванням міжнародної спільноти.
Того ж дня віцепрезидент Ван Цишань зателефонував Камалі Харріс, щоб привітати її з обранням на посаду віцепрезидента США.
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