Про це повідомляє Kosova Press.

Раніше Тачі заявив, що піде у відставку, якщо проти нього буде підтверджений обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури.

Хашим Тачі – колишній політичний керівник Армії визволення Косова. Звинувачення проти нього та впливового політика, колишнього польового командира Кадрі Весели, було висунуто 24 червня.

Спецпрокуратура звинуватила його та інших політиків у воєнних злочинах та низці злочинів проти людяності: вбивствах, зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.

Спеціальна палата Косова, суд з воєнних злочинів в Гаазі, підтвердив висновок прокуратури 5 листопада.

  • Раніше повідомлялося, що 13 липня президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі поїхав до Нідерландів для участі в допиті міжнародними прокурорами. Його звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людства.