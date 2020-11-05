Про це повідомляє Kosova Press.
Раніше Тачі заявив, що піде у відставку, якщо проти нього буде підтверджений обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури.
Хашим Тачі – колишній політичний керівник Армії визволення Косова. Звинувачення проти нього та впливового політика, колишнього польового командира Кадрі Весели, було висунуто 24 червня.
Спецпрокуратура звинуватила його та інших політиків у воєнних злочинах та низці злочинів проти людяності: вбивствах, зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.
Спеціальна палата Косова, суд з воєнних злочинів в Гаазі, підтвердив висновок прокуратури 5 листопада.
- Раніше повідомлялося, що 13 липня президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі поїхав до Нідерландів для участі в допиті міжнародними прокурорами. Його звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людства.