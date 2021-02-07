Президент Литви Гітанас Науседа закликав українську владу бути сильною на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленої в Основному законі.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Два роки тому український Парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України!” – заявив президент Литви.

Він побажав президенту України Володимиру Зеленському та Україні залишатися сильними на цьому шляху.

Два роки тому, 7 лютого 2019 року, Верховна Рада України ухвалила ініційований п’ятим президентом Петром Порошенком Закон “Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)”.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко розповів, що треба зробити для вступу в НАТО, і нагадав про досвід безвізу.