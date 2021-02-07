Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
“Два роки тому український Парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України!” – заявив президент Литви.
Він побажав президенту України Володимиру Зеленському та Україні залишатися сильними на цьому шляху.
Два роки тому, 7 лютого 2019 року, Верховна Рада України ухвалила ініційований п’ятим президентом Петром Порошенком Закон “Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)”.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко розповів, що треба зробити для вступу в НАТО, і нагадав про досвід безвізу.
- Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. Глава держави повідомив, що у нього “до Байдена питання: “Чому ми досі не в НАТО?”.
- У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом запевнив, що стратегічний курс України на членство в Північноатлантичному альянсі залишається незмінним.