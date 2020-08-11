Таку заяву він зробив в інтерв’ю порталу Delfi.lt.
“Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки”, – заявив політик.
“Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які затримані, або їхня доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці”, – підкреслив Науседа.
За його словами, від ситуації з правами людини в Білорусі залежатиме співпраця Литви з владою цієї країни.
“Якщо режим Олександра Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх зарубіжних партнерів”, – заявив Науседа.
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також висловив думку, що Європейський Союз повинен обговорити санкції проти Білорусі, інформує агентство Reuters.
Маас нагадав, що ЄС зняв санкції проти Білорусі, тому що країна зробила кроки в правильному напрямку, включаючи звільнення політичних в’язнів.
“Зараз ми повинні обговорити в ЄС, чи актуально це, як і раніше, у світлі минулого тижня і минулих днів”, – наголосив політик.
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Вона записала відеозвернення, в якому зазначила, що від’їзд з країни був “дуже важким рішенням”. “Не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я”, – зазначила вона.