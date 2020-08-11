Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюзу слід обговорити санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади цієї країни проти опозиції.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю порталу Delfi.lt.

“Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки”, – заявив політик.

“Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які затримані, або їхня доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці”, – підкреслив Науседа.

За його словами, від ситуації з правами людини в Білорусі залежатиме співпраця Литви з владою цієї країни.

“Якщо режим Олександра Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, основоположні права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що ця країна може поважати своїх зарубіжних партнерів”, – заявив Науседа.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також висловив думку, що Європейський Союз повинен обговорити санкції проти Білорусі, інформує агентство Reuters.

Маас нагадав, що ЄС зняв санкції проти Білорусі, тому що країна зробила кроки в правильному напрямку, включаючи звільнення політичних в’язнів.

“Зараз ми повинні обговорити в ЄС, чи актуально це, як і раніше, у світлі минулого тижня і минулих днів”, – наголосив політик.