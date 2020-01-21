Президент Литви Гітанас Науседа не поїде до Ізраїлю на форум, присвячений 75-річчю визволення концтабору "Освенцим", де буде виступати Володимир Путін.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Відзначається, що голова Литви прийняв рішення не їхати в Ізраїль в останній момент, оскільки ще вранці в понеділок, 20 січня, повідомлялося, що він братиме участь в церемонії в Єрусалимі.

Також уточнюється, що раніше першим відмовився їхати в Ізраїль президент Польщі Анджей Дуда. Таким чином польський лідер висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на заходах.

Крім того, на форумі в Єрусалимі не поїде також і президент Естонії.

У свою чергу Латвію в Ізраїлі буде представляти прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський анонсував свій перший офіційний візит до Ізраїлю. Він пройде на 75-му річницю визволення концтабору Аушвіц.