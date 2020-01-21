Про це повідомляє латвійське видання Delfi.
Відзначається, що голова Литви прийняв рішення не їхати в Ізраїль в останній момент, оскільки ще вранці в понеділок, 20 січня, повідомлялося, що він братиме участь в церемонії в Єрусалимі.
Також уточнюється, що раніше першим відмовився їхати в Ізраїль президент Польщі Анджей Дуда. Таким чином польський лідер висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на заходах.
Крім того, на форумі в Єрусалимі не поїде також і президент Естонії.
У свою чергу Латвію в Ізраїлі буде представляти прем’єр-міністр.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський анонсував свій перший офіційний візит до Ізраїлю. Він пройде на 75-му річницю визволення концтабору Аушвіц.
- Народний депутат України Володимир В’ятрович заявив, що Президент України Володимир Зеленський їде в Ізраїль в якості масовки для виступу Володимира Путіна.