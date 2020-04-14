Президент Франції Еммануель Макрон відтермінував проведення велогонки "Тур де Франс" через те, що країна продовжує заборону на проведення масових заходів.

Про це пише видання Cycling News.

У понеділок, 13 квітня, після декількох тижнів спекуляцій про те, що проведення “Тур де Франса” буде відтерміновано, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до середини липня не буде масштабних публічних заходів.

“Тур де Франс” спочатку був запланований на 27 червня – 19 липня. Минулого тижня з’явилися повідомлення з припущеннями про початок 25 липня в Ніцці і фініші в Парижі 16 серпня.

Чинний переможець “Тур де Франс” – колумбієць Еган Берналь.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження жорсткого карантину в країні до середини травня.