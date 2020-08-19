Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта подав у відставку після затримання військовими.

Про це пише Reuters.

“Я не хочу, щоб проливалася кров, щоб зберегти мою владу”, – заявив він.

Зазначимо, що в Малі відбулася спроба державного перевороту. Бунтівники також захопили президентський палац і будівлю малійської державної телерадіокомпанії ORTM.

Спочатку на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців, який триває досі.

На вимогу заколотників президент країни повинен був покинути Малі, якщо не хотів допустити силового вирішення.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього долучилися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

Військові заарештували кількох топчиновників уряду Малі, зокрема міністрів фінансів, оборони та закордонних справ, прем’єр-міністра, спікера парламенту, а також сина президента країни Каріма Кейту. За даними джерел Reuters, їх відвезли на базу в Каті.

В ході зіткнень заколотників і їх супротивників загинули не менше п’яти осіб.

Також зазначимо, що в 2012 році повстання на базі Каті призвело до того, що тодішній президент Малі Амаду Туре пішов у відставку. Ідентична ситуація сталася і в 1991 році.