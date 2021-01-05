Про це повідомляє агентство Reuters.
Коментуючи рішення британського суду, який відхилив вимогу США про екстрадицію Ассанжа, Обрадор зазначив, що звернеться до голови мексиканського МЗС з проханням провести необхідні переговори з Великою Британією.
“Я попрошу міністра закордонних справ здійснити необхідні процедури, щоб Сполучене Королівство звільнило пана Джуліана Ассанжа і відпустило його, а Мексика – надала йому політичний притулок”, – наголосив Обрадор.
“Ассанж – журналіст і заслуговує шансу. Ми захистимо його”, – додав він.
“Voy a pedirle a @m_ebrard que haga los tramites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y México le ofrece asilo político”, adelantó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/6sqGOSdh1T
— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2021
Як відомо, суддя Центрального кримінального суду Лондона відхилила запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа правоохоронним органам США, оскільки це “може завдати непоправної шкоди його психічному здоров’ю і призвести до самогубства”. Влада США заявила, що рішення буде оскаржене.
Ассанжу було пред’явлено звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, який звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США для отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks в 2010 і 2011 роках.
Як зазначає Reuters, рішення президента Мексики може викликати різку реакцію з боку Вашингтона.
“Лопес Обрадор, схоже, намагається завдати шкоди відносинам із США в той момент, коли Джо Байден готується до вступу на посаду”, – заявив у коментарі агентству Марк Файрстайн, колишній чиновник адміністрації Барака Обами.
Раніше президент Мексики заявив, що сподівається на хороші відносини з Джо Байденом. Однак Обрадор не відразу привітав його з перемогою на президентських виборах у США.
У січні минулого року Обрадор закликав Велику Британію звільнити Ассанжа, назвавши його затримання “тортурами” і заявивши, що документи WikiLeaks продемонстрували “авторитарну” роботу світу.
Мексиканський чиновник повідомив Reuters на правах анонімності, що пропозиція про надання притулку стала сигналом, що Мексика проводитиме незалежну зовнішню політику при наступному уряді США.
- З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
- У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявляли, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.