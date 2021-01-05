Про це повідомляє агентство Reuters.

Коментуючи рішення британського суду, який відхилив вимогу США про екстрадицію Ассанжа, Обрадор зазначив, що звернеться до голови мексиканського МЗС з проханням провести необхідні переговори з Великою Британією.

“Я попрошу міністра закордонних справ здійснити необхідні процедури, щоб Сполучене Королівство звільнило пана Джуліана Ассанжа і відпустило його, а Мексика – надала йому політичний притулок”, – наголосив Обрадор.

“Ассанж – журналіст і заслуговує шансу. Ми захистимо його”, – додав він.

“Voy a pedirle a @m_ebrard que haga los tramites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y México le ofrece asilo político”, adelantó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/6sqGOSdh1T — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2021

Як відомо, суддя Центрального кримінального суду Лондона відхилила запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа правоохоронним органам США, оскільки це “може завдати непоправної шкоди його психічному здоров’ю і призвести до самогубства”. Влада США заявила, що рішення буде оскаржене.

Ассанжу було пред’явлено звинувачення за 18 пунктами з боку уряду США, який звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США для отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks в 2010 і 2011 роках.

Як зазначає Reuters, рішення президента Мексики може викликати різку реакцію з боку Вашингтона.

“Лопес Обрадор, схоже, намагається завдати шкоди відносинам із США в той момент, коли Джо Байден готується до вступу на посаду”, – заявив у коментарі агентству Марк Файрстайн, колишній чиновник адміністрації Барака Обами.

Раніше президент Мексики заявив, що сподівається на хороші відносини з Джо Байденом. Однак Обрадор не відразу привітав його з перемогою на президентських виборах у США.

У січні минулого року Обрадор закликав Велику Британію звільнити Ассанжа, назвавши його затримання “тортурами” і заявивши, що документи WikiLeaks продемонстрували “авторитарну” роботу світу.

Мексиканський чиновник повідомив Reuters на правах анонімності, що пропозиція про надання притулку стала сигналом, що Мексика проводитиме незалежну зовнішню політику при наступному уряді США.