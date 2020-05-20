Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зеленський зазначив, що в ситуації з епідемією коронавірусу розчарувався в деяких людях. Зокрема, він згадав про мера Черкас.

“Я не просто не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю, як говорити, якщо міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду”, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що це право українського народу – “вибирати бандитів”.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.