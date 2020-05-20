Президент України Володимир Зеленський назвав "зухвалими" методи роботи журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача, який часто стежить за відомими політиками і бізнесменами.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час сьогоднішньої пресконференції Зеленський зазначив, що журналіст “Схем” Михайло Ткач “на посту” біля його будинку, немов представник управління державною охороною.

Він розповів, що автомобіль Ткача їздив в складі президентського кортежу.

“Чи є в світі хоч одна країна, де в кортежі президента їздить журналіст? Прямо всередині кортежу – знімаючи, не знімаючи, мені все одно, нічого приховувати. Чи існує який-небудь президент, якому особиста охорона каже, що так не може бути, що за законом це неправильно, запитує, що робити – зупинитися, забрати автомобіль, говорити з цим журналістом, повинні реагувати? Існує таке нахабство десь в світі? Думаю, такого немає ніде. Мені здається, що між владою і журналістикою не можна переходити на особистості, не можна порушувати закон, ким би ми не були”, – заявив президент.

Зеленський стверджує, що після такого випадку нічого не зробив по відношенню до журналіста, так як у нас в країні свобода слова.

“Що я зробив? Нічого не зробив. Тому що ми розуміли: значить, щось не зробили батьки цих людей. І я не можу цього змінить. Я не диктатор … Хоча мені здається, що баланс цей (влада – журналістика) пан Ткач порушив”, – заявив Зеленський.

Потім він адресував питання журналісту проекту “Схеми” Максиму Савчуку, який був присутній на прес-конференції:

“Ви вважає, що це нормально? Що в кортежі президента їде автомобіль з журналістом?”

“Ви ж знали, що це журналіст, він вам нічим не погрожував”, – відповів той.

У відповідь журналіст Ткач поцікавився у президента, написавши в Facebook:

“В якому кортежі президента Зеленського я їхав, якщо вони обіцяли “без кортежів”? … Президент знову перейшов на особистості. І цього разу, не маючи аргументів рівня глави держави, зачепив моїх батьків”.

В редакції програми також відреагували на таку заяву президента, нагадавши, що працюють в інтересах суспільства, а не влади.

“Редакція відкидає звинувачення президента у свій бік і заявляє, що працює в інтересах суспільства, а не влади, а всі журналісти програми «діють виключно у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів”, – зазначили в заяві.