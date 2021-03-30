Про це він написав у своєму Twitter.

Президент повідомив, що вже отримав першу дозу вакцини проти коронавируса, але повноцінна вироблення імунітету починається тільки після другої дози.

Алві щепився препаратом Sinopharm 15 березня.

Президент Пакистану також молився за тих, хто постраждав від вірусу.

Варто зазначити, що кілька днів тому коронавірус підтвердився і у прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Представник Хана доктор Шехбаз Гілл сказав, що у прем’єр-міністра тільки невелика температура і кашель.