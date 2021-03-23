Президент Південної Кореї прищепився вакциною AstraZeneca, щоб взяти участь у саміті G-7

Про це повідомляє агентство Yonhap.
Йому зробили щеплення в медичному центрі Чонногу недалеко від президентської резиденції в Сеулі. Крім того, прищепили першу леді Кім Чон Сук і дев’ятьох чиновників, які будуть супроводжувати їх під час поїздки до Великобританії на приморському курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл з 11 по 13 червня.
Південна Корея розпочала програму вакцинації AstraZeneca для людей у віці 65 років і старше у вівторок після затримки, пов’язаної з побоюваннями з приводу її безпеки.
Напередодні місцеві органи охорони здоров’я заявили, що вони не виявили ніяких доказів зв’язку між вакциною і повідомленнями про утворення тромбів.
Вакцина AstraZeneca вимагає двох щеплень з інтервалом від восьми до 12 тижнів.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.