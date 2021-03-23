Президент Південної Кореї прищепився вакциною AstraZeneca, щоб взяти участь у саміті G-7

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін отримав свою першу дозу вакцини проти COVID-19 британсько-шведської компанії AstraZeneca, оскільки він планує взяти участь в саміті G-7, який відбудеться влітку в Великобританії.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Йому зробили щеплення в медичному центрі Чонногу недалеко від президентської резиденції в Сеулі. Крім того, прищепили першу леді Кім Чон Сук і дев’ятьох чиновників, які будуть супроводжувати їх під час поїздки до Великобританії на приморському курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл з 11 по 13 червня.

Південна Корея розпочала програму вакцинації AstraZeneca для людей у ​​віці 65 років і старше у вівторок після затримки, пов’язаної з побоюваннями з приводу її безпеки.

Напередодні місцеві органи охорони здоров’я заявили, що вони не виявили ніяких доказів зв’язку між вакциною і повідомленнями про утворення тромбів.

Вакцина AstraZeneca вимагає двох щеплень з інтервалом від восьми до 12 тижнів.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.