Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував заборонити вживання м'яса собак у країні. Щорічно корейці з'їдають до 1 млн собак.

Про це повідомляє південнокорейська англомовна газета The Korea Herald.

У понеділок, 27 вересня, речниця Мун Чже Іна розповіла, що під час щотижневої наради з питань політики президент запропонував прем’єрові Кім Бу Кюму запровадити заборону на споживання м’яса.

“Чи не час розумно розглянути питання про заборону споживання м’яса собак?” — сказав глава держави, коли очільник уряду поінформував його про план щодо поліпшення системи догляду за тваринами.

У короткій заяві для преси речниця не надала жодних додаткових подробиць з приводу висловлювань Муна.

Споживання собачого м’яса в Південній Кореї

За оцінками Міжнародного товариства захисту тварин, станом на 2019 років в країні близько 2 млн собак щорічно вирощуються на спеціальних фермах.

Зауважимо, що у Південній Кореї діє закон про захист тварин, спрямований в основному на запобігання жорстокому вбивству собак і кішок, але не на споживання собак як таке.

Собак на фермах в основному вбивають електричним струмом, що займає до п’яти хвилин. Повішення також практикується, хоча це незаконно.

За даними корейських захисників прав тварин (KARA) за 2018 рік, у Південній Кореї щорічно споживається від 780 тисяч до 1 мільйона собак.

Утім споживання зменшується, оскільки все більше людей тримають собак як хатніх улюбленців. Зокрема, і президент країни. Скорочується і кількість спеціалізованих ресторанів.

Більшість людей в Південній Кореї не їдять собаче м’ясо регулярно, але воно залишається популярною їжею в літні дні — у вигляді супу босінтанг.

Основна порода собак, що вирощується на м’ясо, — нуреонгі.

За повідомленнями ЗМІ, їдять також багато різних інших порід собак. Існує проблема викрадення хатніх улюбленців.

Споживання собачого м’яса також поширене в Китаї, В’єтнамі та інших країнах. В Китаї проводиться щорічний Фестиваль собачого м’яса.