Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза 15 серпня врятував двох жінок, які впали з байдарки в море біля пляжу Алгарве. Він підплив до них і допомагав залишатися на плаву, поки не з'явилися рятувальники.

Про це повідомляє ВВС.

Президент перебуває у відпустці і подорожує різними регіонами Португалії, щоб підтримати місцевий туризм в пандемію коронавірусу.

Він побачив, як тонуть жінки, і поспішив на допомогу.

“Через потужну західну течію вони перекинулися, наковталися води, тому не могли ні перевернути байдарку, ні залізти на неї, ні поплисти далі – настільки сильна тут течія”, – розповів він місцевим ЗМІ.

Президент також додав, що їм допоміг інший патріот на водних лижах.