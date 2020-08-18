Про це повідомляє ВВС.
Президент перебуває у відпустці і подорожує різними регіонами Португалії, щоб підтримати місцевий туризм в пандемію коронавірусу.
Він побачив, як тонуть жінки, і поспішив на допомогу.
“Через потужну західну течію вони перекинулися, наковталися води, тому не могли ні перевернути байдарку, ні залізти на неї, ні поплисти далі – настільки сильна тут течія”, – розповів він місцевим ЗМІ.
Президент також додав, що їм допоміг інший патріот на водних лижах.
- Раніше повідомлялося, що у Великобританії в Північному Йоркширі 10-річний хлопчик більше години дрейфував у відкритому морі, користуючись порадами з документального фільму.