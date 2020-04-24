Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидату на посаду віце-прем'єр-міністра Михеілу Саакашвілі стати перемовником з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це він заявив перед зустріччю з фракцією “Слуга народу”.

Саакашвілі зазначив, що у нього є досвід ведення таких переговорів.

“Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, міжнародними фінансовими організаціями”, – заявив Саакашвілі.

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Він вважає, що Україна потребує “набагато більш чітких переговорів, на більш прийнятних умовах”.

“Я за інтеграцію в світову спільноту, за прискорену інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів”, – сказав політик.

Також Саакашвілі зазначив, що готовий застосувати свій досвід ведення переговорів з користю для України.

Крім цього, політик зазначив, що Україна потребує швидкого послаблення “бюрократичного пресу” на тлі глобальної економічної кризи.