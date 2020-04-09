Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що коли стало відомо про зараження нардепа Шахова (18 березня), то тестували всіх, хто з ним контактував незадовго до цього. Також тестували й інших політиків.

У той період тести проходили всі, хто з Шаховим “пересікався”, а також прем’єр-міністр.

Також тест проходив президент, керівник Офісу президента і його заступники.

“Я поясню – треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов. Тому всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити”, – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що в разі, якщо зараженим коронавірусом виявиться президент, якогось особливого сценарію немає. Тимошенко вважає, що Зеленський в разі чого зможе управляти країною в телефонному режимі.

Раніше Шахов заявив, що в створенні коронавірусу COVID-19 замішана Велика сімка – США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада.