Про це йдеться у повідомленні “Центра дослідження розвитку територій”.
У штабі кандидата Костянтина Павлова заявили про 100-відсоткове закінчення паралельного електронного підрахунку голосів і про наявність в розпорядженні штабу і спостерігачів протоколів з “мокрими” печатками з усіх 294 виборчих дільниць.
Зазначається, що Павлов переміг на 289-ти дільницях, на 5-ти – Шевчик. Також Костянтин Павлов переміг у всіх 7-ти районах Кривого Рогу.
Павлов обійшов свого опонента Шевчика на 17%, що становить близько 28,5 тисяч голосів.
Тож результати екзитполу:
- 41,14% – Дмитро Шевчик від партії “Слуга народу”;
- 58,86% – Костянтин Павлов від партії “Опозиційна платформа – За життя”.
У Кривому Розі явка виборців під час повторного голосування склала 35,14 %.
Результати голосування з виборів Криворізького міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 11 грудня 2020 року включно.
- Другий тур місцевих виборів відбудеться у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тисяч в 11 регіонах України. Причиною повторного голосування стало те, що жоден із кандидатів на пост міського голови не набрав 50% голосів виборців.