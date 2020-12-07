6 грудня відбулося повторне голосування з виборів Криворізького міського голови (Дніпропетровська область). За результатами екзитполу, що був проведений "Центром дослідження розвитку територій", перемогу отримав кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Про це йдеться у повідомленні “Центра дослідження розвитку територій”.

У штабі кандидата Костянтина Павлова заявили про 100-відсоткове закінчення паралельного електронного підрахунку голосів і про наявність в розпорядженні штабу і спостерігачів протоколів з “мокрими” печатками з усіх 294 виборчих дільниць.

Зазначається, що Павлов переміг на 289-ти дільницях, на 5-ти – Шевчик. Також Костянтин Павлов переміг у всіх 7-ти районах Кривого Рогу.

Павлов обійшов свого опонента Шевчика на 17%, що становить близько 28,5 тисяч голосів.

Тож результати екзитполу:

41,14% – Дмитро Шевчик від партії “Слуга народу”;

58,86% – Костянтин Павлов від партії “Опозиційна платформа – За життя”.

У Кривому Розі явка виборців під час повторного голосування склала 35,14 %.

Результати голосування з виборів Криворізького міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 11 грудня 2020 року включно.