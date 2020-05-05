Президент України Володимир Зеленський провів "жорстку розмову" з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану "Велюр".

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час програми “Свобода слова” на каналі ICTV.

Він запевняє, що після інциденту ресторан Тищенко більше не працює.

Тимошенко підкреслив, що нардеп припустився великої помилки, дозволивши проведення зустрічей в ресторані.

“У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Я сподіваюся, що це буде приклад для інших депутатів. Якщо ти народний депутат – не треба робити з себе якогось царя”, – заявив Тимошенко.

Він запевняє, що наразі ресторан нардепа вже не працює.

“По-перше, ресторан вже не працює. Жорстка розмова вилилася в те, що я сподіваюся для всієї фракції, та й для інших фракцій це буде прикладом, що не можна так робити. Це була велика помилка з боку народного депутата, що він так зробив”, – додав Тимошенко.