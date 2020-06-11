Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Вучич зазначив, що при цьому Белград прагне вступити до Європейського Союзу і досягти врегулювання ситуації з Косово.
Відзначимо, перш ніж вступити в ЄС, Сербія повинна нормалізувати відносини з Косово, колишньою сербською провінцією, де переважають етнічні албанці і яка проголосила незалежність у 2008 році, майже через десять років після війни.
Незалежність Косово була визнана більш ніж 100 країнами, включаючи Сполучені Штати і більшість членів ЄС.
Відзначимо, Україна не визнає незалежність Косово.
- Уряд Сербії прийняв рішення відкрити кордони з чотирма сусідніми країнами — Північною Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією з 1 червня.