Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград хоче зберегти баланс у своїх відносинах із Заходом, Китаєм і Росією.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Вучич зазначив, що при цьому Белград прагне вступити до Європейського Союзу і досягти врегулювання ситуації з Косово.

Відзначимо, перш ніж вступити в ЄС, Сербія повинна нормалізувати відносини з Косово, колишньою сербською провінцією, де переважають етнічні албанці і яка проголосила незалежність у 2008 році, майже через десять років після війни.

Незалежність Косово була визнана більш ніж 100 країнами, включаючи Сполучені Штати і більшість членів ЄС.

Відзначимо, Україна не визнає незалежність Косово.