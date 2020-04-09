Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що у його старшого сина Данила виявили коронавірус і його госпіталізували до лікарні.

Про це глава держави написав у Instagram.

“Коли все це почалося, мій Данило сказав, що здаватися не варіант. Моя перша дитина інфікована коронавірусом, клінічна картина така, що його госпіталізували до інфекційної лікарні. Сину, ти переможеш і це. Батько тебе любить, і усі тебе люблять”, — написав Вучич.

Як відомо, Данило — перша дитина Вучича від його першого шлюбу з журналісткою Ксенією Янкович. Він народився в 1997 році. У Вучича є ще один син і дочка.

За останніми даними в Сербії зареєстровано понад 2,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, 65 із них – смертельні.