Про це повідомляється на сайті президентки Словаччини.
“У зв’язку з тим, що один із співробітників канцелярії президента вступив в контакт з людиною, у якої був виявлений позитивний результат тесту на коронавірус, президентка скасовує заплановану програму і залишається на внутрішньому карантині до п’ятниці”, — йдеться в повідомленні.
Працівникові канцелярії президента з ризиком зараження буде проведено тест на COVID-19. Також тестування пройде Чапутова. Виходячи з результатів обстеження буде прийнято рішення щодо наступних кроків президентки.
Нагадаємо, 15 червня 2019 року в Словаччині відбулася інавгурація нової президентки Зузани Чапутової — 45-річної юристки та громадської активістки. Вона стала першою жінкою на чолі країни.
- 12 червня стало відомо, що дружина Президента України Володимира Зеленського — Олена отримала позитивний результат тесту на COVID-19. У зв’язку з цим Зеленський перейшов на особливий режим роботи.
- 16 червня Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні.