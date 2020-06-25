Президентка Словаччини Зузана Чапутова самоізолювалася через те, що один зі співробітників канцелярії глави держави контактував з людиною, у якої виявили COVID-19.

Про це повідомляється на сайті президентки Словаччини.

“У зв’язку з тим, що один із співробітників канцелярії президента вступив в контакт з людиною, у якої був виявлений позитивний результат тесту на коронавірус, президентка скасовує заплановану програму і залишається на внутрішньому карантині до п’ятниці”, — йдеться в повідомленні.

Працівникові канцелярії президента з ризиком зараження буде проведено тест на COVID-19. Також тестування пройде Чапутова. Виходячи з результатів обстеження буде прийнято рішення щодо наступних кроків президентки.

Нагадаємо, 15 червня 2019 року в Словаччині відбулася інавгурація нової президентки Зузани Чапутової — 45-річної юристки та громадської активістки. Вона стала першою жінкою на чолі країни.