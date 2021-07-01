Народний депутат від "Європейської Солідарності", один з авторів закону про функціонування української мови, Микола Княжицький розкритикував тих, хто "накинувся на футболістів за те, що ті розмовляють російською".

Про це Княжицький написав у Facebook.

Народний депутат зазначає, що йому не зрозуміло, чому за мову накинулися на футболістів, коли закон “не вимагає від усіх громадян уже сьогодні всюди розмовляти українською”, а от президент та його оточення цей закон постійно порушують.

“Мені хотілося б, щоб усі в Україні розмовляли українською. Але це процес, допомогти якому повинна держава. А держава саботує. Державної програми підтримки української мови досі не прийнято, хоча закон цього вимагає. Щомісяця представники влади вносять у Парламент закони проти української мови, на олігархічних каналах порушується закон, “кіркорови” і “басти” гастролюють у нас, прославляючи агресора”, – написав Микола Княжицький.

За його словами, “захисники мови” чомусь накинулися на футболістів, а не вимагають виконувати закон від Уряду, не протестують проти спроб влади його вихолостити.

“Футболістів критикувати, звичайно легше. Безпечніше і провокативніше”, – написав народний депутат.