Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Причиною масових протестів став сплеск нових випадків захворювання COVID-19, що ще більше посилило занепокоєння з приводу економічної та соціальної кризи в країні.
Прихильники президента підтримали відставку прем’єра, а ось опоненти в парламенті звинуватили Каїса Саїда в організації державного перевороту.
Крім того, новий спалах захворювань стала причиною звільнення минулого тижня міністр охорони здоров’я. Керівництво країни виявилося невдоволено проведенням вакцинації населення.
У неділю тисячі людей вийшли на демонстрацію проти прем’єрміністра Хішама Машиши і правлячої партії “Еннахда” (Ennahda) з криками “Забирайтеся геть!”.
Сили безпеки в столиці Тунісу заблокували будівлю парламенту і вулиці навколо центральної авеню Бургиба.
Протестувальники також штурмували офіси правлячої партії, розбили комп’ютери і підпалили місцевий штаб в Тоузере.
У Тунісі і президент, і парламент обираються всенародним голосуванням.
Згідно з Конституцією, президент відповідає лише за військові і закордонні справи. Але тепер Саїд заявив, що буде правити разом з новим прем’єрміністром, а робота парламенту призупинена на 30 днів. У своїх діях президент послався на статтю 80 конституції, заявивши, що вона дозволяє йому призупинити роботу парламенту, якщо йому загрожує “неминуча небезпека”.
- Біля берегів Тунісу затонув човен, який перевозив мігрантів з лівійського порту в Європу. Вони воліли переплисти Середземне море.