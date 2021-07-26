Президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем'єрміністра Хішама Машиши і призупинив роботу парламенту після масових протестів, що прокотилися країною.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Причиною масових протестів став сплеск нових випадків захворювання COVID-19, що ще більше посилило занепокоєння з приводу економічної та соціальної кризи в країні.

Прихильники президента підтримали відставку прем’єра, а ось опоненти в парламенті звинуватили Каїса Саїда в організації державного перевороту.

Крім того, новий спалах захворювань стала причиною звільнення минулого тижня міністр охорони здоров’я. Керівництво країни виявилося невдоволено проведенням вакцинації населення.

У неділю тисячі людей вийшли на демонстрацію проти прем’єрміністра Хішама Машиши і правлячої партії “Еннахда” (Ennahda) з криками “Забирайтеся геть!”.

Сили безпеки в столиці Тунісу заблокували будівлю парламенту і вулиці навколо центральної авеню Бургиба.

Протестувальники також штурмували офіси правлячої партії, розбили комп’ютери і підпалили місцевий штаб в Тоузере.

У Тунісі і президент, і парламент обираються всенародним голосуванням.

Згідно з Конституцією, президент відповідає лише за військові і закордонні справи. Але тепер Саїд заявив, що буде правити разом з новим прем’єрміністром, а робота парламенту призупинена на 30 днів. У своїх діях президент послався на статтю 80 конституції, заявивши, що вона дозволяє йому призупинити роботу парламенту, якщо йому загрожує “неминуча небезпека”.