Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив про необхідність створити в країні "систему обміну інтернет-повідомленнями", щоб доносити до населення "правдиву інформацію".

Про це повідомляє державне інформагентство Туркменістану.

Так, за допомогою месенджера Бердимухамедов хоче поширювати серед населення “достовірну інформацію”.

“Говорячи про поетапний перехід діяльності міністерства культури і установ цієї сфери на цифрову систему і про впровадження електронного документообігу, глава держави наголосив на необхідності в той же час розробки проекту сучасної національної системи обміну інтернет-повідомленнями для поширення серед населення достовірної інформації”, – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, президент Туркменістану акцентував увагу на важливості розміщення майданчиків вітчизняних ЗМІ в популярних соціальних мережах з метою донесення до світової спільноти успіхів у всіх секторах національної економіки.

Відеонарада лідера Туркменістану була пов’язана з “ювілеєм нейтралітету країни”.