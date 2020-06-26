Про це повідомляє державне інформагентство Туркменістану.
Так, за допомогою месенджера Бердимухамедов хоче поширювати серед населення “достовірну інформацію”.
“Говорячи про поетапний перехід діяльності міністерства культури і установ цієї сфери на цифрову систему і про впровадження електронного документообігу, глава держави наголосив на необхідності в той же час розробки проекту сучасної національної системи обміну інтернет-повідомленнями для поширення серед населення достовірної інформації”, – йдеться в повідомленні.
Разом з тим, президент Туркменістану акцентував увагу на важливості розміщення майданчиків вітчизняних ЗМІ в популярних соціальних мережах з метою донесення до світової спільноти успіхів у всіх секторах національної економіки.
Відеонарада лідера Туркменістану була пов’язана з “ювілеєм нейтралітету країни”.
- У вересні 2019 року президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов написав нову книгу – “Туркменський алабай”. За нею вже написали пісню, а урочисті заходи проходили кілька днів поспіль.