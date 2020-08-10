Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. […] Забігаючи наперед — почуваю себе нормально. Планую працювати у віддаленому режимі та буду на постійному зв’язку”, — написав він.

Павелко зазначив, що коло його контактних осіб чітко визначне, усі ці люди також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції.

До того ж, співробітникам УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня мав контакт Павелко, також будуть зроблені тести на коронавірус.

“Тримаю це питання на особистому контролі”, — запевнив він.