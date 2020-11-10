Президент Вірменії Армен Саркісян повідомив, що дізнався з преси про підписання домовленостей щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Відповідну заяву опубліковано на офіційній Facebook-сторінці президента Вірменії.

Саркісян наголосив, що з ним не проводили консультацій, як з президентом.

“З преси я дізнався також про умови припинення війни. Щодо цього документа зі мною як з президентом Республіки Вірменія будь-яких нарад або обговорень, на жаль, не було, в жодних переговорах я не брав участі”, – заявив політик.

“Врегулювання карабахського конфлікту – питання загальнонаціонального значення і важливості. Будь-який крок, дія, що стосується життєвих інтересів безпеки та прав Вірменії, Арцаха (Нагірного Карабаху, – ред.), всього вірменського народу, прийняття будь-якого рішення, тим більше підписання будь-якого документа, має бути предметом всебічних консультацій і обговорень”, – додав Саркісян.

Він зазначив, що “доля Нагірного Карабаху, а, отже, вірменського народу, може вирішуватися, тільки з огляду на наші загальнонаціональні інтереси і тільки на підставі загальнонаціонального консенсусу”.

Саркісян уточнив, що негайно ініціює політичні консультації, щоб якомога швидше “узгодити рішення, що випливають з нашого порядку захисту загальнонаціональних інтересів”.

Президент Вірменії додав, що сподівається, що це питання буде вирішене протягом 10 днів.

“Як президент Республіки, в цей найважливіший момент збереження нації вважаю формування загальнонаціональної єдності своєї актуальною місією. Сподіваюся, що в десятиденний термін всім нам вдасться сформувати таку єдність, в умовах якої я вважатиму, що використав можливості свого служіння батьківщині”, – повідомив Саркісян.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.