Про це повідомляє державне інформаційне агентство Вірменії “Вірменпрес”.
Захворювання у Саркісяна виявили в Лондоні, де він 3 січня переніс операцію на нозі.
Операція пройшла успішно, однак президент також зробив тест, який підтвердив COVID-19.
“Президент Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність віддалено”, – йдеться у повідомленні.
З початку пандемії у Вірменії COVID-19 заразилися 160 554 чоловік, 2878 померли.
- Нагадаємо, що влітку позитивний результат на коронавірус отримав прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.