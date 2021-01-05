Про це повідомляє державне інформаційне агентство Вірменії “Вірменпрес”.

Захворювання у Саркісяна виявили в Лондоні, де він 3 січня переніс операцію на нозі.

Операція пройшла успішно, однак президент також зробив тест, який підтвердив COVID-19.

“Президент Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність віддалено”, – йдеться у повідомленні.

З початку пандемії у Вірменії COVID-19 заразилися 160 554 чоловік, 2878 померли.