Про це повідомляє агентство Reuters.
У понеділок, 25 травня, на всьому африканському континенті святкували День Африки. Це свято символізує прагнення африканських країн до єдності в інтересах забезпечення самостійного розвитку, миру та процвітання на континенті.
На честь цього дня президент Замбії Едгар Чагва Лунгу помилував майже 3 тисячі ув’язнених.
Серед помилуваний — 39-річний Джафет Чатаба та 31-річний Стівен Самбо, гей-пара. Вони були засуджені в листопаді минулого року відповідно до закону, що забороняє секс між людьми однієї статі, як такий, що є “протиприродним”. Суд засудив їх до 15 років позбавлення волі.
- Раніше американський телеканал HBO показав трейлер документального фільму “Ласкаво просимо до Чечні”, що розповідає про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.