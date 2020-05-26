Президент Замбії Едгар Чагва Лунгу в честь Дня Африки помилував майже 3 тисяч ув'язнених. Серед них — засуджена на 15-років гей-пара.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У понеділок, 25 травня, на всьому африканському континенті святкували День Африки. Це свято символізує прагнення африканських країн до єдності в інтересах забезпечення самостійного розвитку, миру та процвітання на континенті.

На честь цього дня президент Замбії Едгар Чагва Лунгу помилував майже 3 тисячі ув’язнених.

Серед помилуваний — 39-річний Джафет Чатаба та 31-річний Стівен Самбо, гей-пара. Вони були засуджені в листопаді минулого року відповідно до закону, що забороняє секс між людьми однієї статі, як такий, що є “протиприродним”. Суд засудив їх до 15 років позбавлення волі.