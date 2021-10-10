Про це повідомляє чеське видання IDNES.

“Президента госпіталізували за моєю рекомендацією. Нам відомий його діагноз, але я не можу його назвати. Він отримає належний догляд”, – сказав на короткому брифінгу лікар глави держави Мирослав Заворал.

Зазначається, що 77-річного президента госпіталізували одразу після зустрічі із прем’єром Андреєм Бабішем. Він поїхав із президентського палацу через службові ворота та не став спілкуватися, як зазвичай, з пресою.

Z Lán odjela sanitka v doprovodu ochranky. @SeznamZpravy pic.twitter.com/M7yMVsQ7Am — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) October 10, 2021

Profesor Miroslav Zavoral neřekl, jaký je konkrétní zdravotní stav prezidenta, protože nemá jeho souhlas. @SeznamZpravy pic.twitter.com/zjyUAUZnqO — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) October 10, 2021

Нагадаємо, що напередодні в Чехії підбили підсумки парламентських виборів. Дві політсили отримали майже однаковий результат. За Конституцією право надати мандат на формування нового уряду та призначити його очільника належить саме президенту.