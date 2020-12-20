Про це повідомляє агентство ВВС.

Штраф виписали за те, що політик під час прогулянки по пляжу фотографувався з перехожими без захисної маски.

Так, на початку грудня в Мережі стало вірусним фото, на якому зображений Піньєра з жінкою на пляжі. На Селфі обидва вони без масок.

Президент згодом визнав, що йому слід було надіти маску. Він пояснив, що гуляв по пляжу біля свого будинку в прибережному містечку Качагуа, коли жінка упізнала його і попросила зробити спільне селфі.

Згідно з повідомленням видання La Nación, Піньєра заявив про власне порушення маскового режиму в органи охорони здоров’я і отримав штраф.

Варто відзначити, що в Чилі діють суворі правила носіння захисних масок у громадських місцях. За порушення передбачені штрафи і навіть тюремне ув’язнення.

На початку грудня Піньєра продовжив дію надзвичайного стану в Чилі на 90 днів. Це дозволило уряду продовжити обмежувальні заходи.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Чилі зареєстровано понад 585,5 тис. випадків коронавірусу. Кількість летальних випадків перевищила 16 тисяч.