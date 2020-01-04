Виборча рада Іспанії усунула з посади голову регіонального уряду Каталонії Кіма Торре, виключивши зі складу регіонального парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення було прийняте 3 січня виборчою радою Іспанії.

Статут автономії Каталонії визначає, що глава уряду регіону повинен бути одночасно і законодавцем в регіональних зборах.

Сам Торра засудив таке рішення, зазначивши, що це “надзвичайно серйозна атака”.

У грудні Вищий суд Каталонії заборонив Торре займати державні посади протягом 18 місяців за відмову прибрати сепаратистську символіку з громадських будівель під час виборчої кампанії.