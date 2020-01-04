Про це повідомляє Reuters.
Відповідне рішення було прийняте 3 січня виборчою радою Іспанії.
Статут автономії Каталонії визначає, що глава уряду регіону повинен бути одночасно і законодавцем в регіональних зборах.
Сам Торра засудив таке рішення, зазначивши, що це “надзвичайно серйозна атака”.
У грудні Вищий суд Каталонії заборонив Торре займати державні посади протягом 18 місяців за відмову прибрати сепаратистську символіку з громадських будівель під час виборчої кампанії.
- 27 жовтня 2017 року парламент Каталонії оголосив про незалежність від Іспанії, після чого в регіоні почалася тривала політична криза.
- Сенат Іспанії того ж дня проголосував за активацію статті 155 конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про припинення повноважень глави Каталонії Карлеса Пучдемона і його уряду, а також про розпуск парламенту регіону.