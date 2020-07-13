Про це повідомляє агентство Reuters.
24 червня спеціальна прокуратура в Гаазі, що займається повстанням Косово проти сербського правління в 1998-99 роках, заявила, що пред’явила звинувачення Тачі, колишньому спікеру парламенту Кадрі Весели і іншим у вбивствах, насильницькі зникнення, переслідуваннях і тортурах.
І Тачі, і Весели, які служили головними командирами в колишньої Визвольної армії Косово (ВАК), відкинули звинувачення.
Тачі в Facebook написав, що в понеділок поїде до Гааги і готовий гідно зустріти міжнародне правосуддя.
Палата фахівців була створена в Гаазі у 2015 році для розгляду випадків передбачуваних злочинів з боку партизан ВАК під час війни, яка призвела до незалежності Косово від Сербії.
На сьогоднішній день було допитано близько 250 осіб.
Звинувачення проти Тачі і Весели не є остаточними.
Звинувачення Тачі, Веселі та інших також включають в себе близько 100 випадків вбивств.
Спеціальна палата регулюється законодавством Косово, але в ній працюють міжнародні судді і прокурори.