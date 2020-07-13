Сьогодні, 13 липня, президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі поїде до Нідерландів для участі в допиті міжнародними прокурорами. Його звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людства.

Про це повідомляє агентство Reuters.

24 червня спеціальна прокуратура в Гаазі, що займається повстанням Косово проти сербського правління в 1998-99 роках, заявила, що пред’явила звинувачення Тачі, колишньому спікеру парламенту Кадрі Весели і іншим у вбивствах, насильницькі зникнення, переслідуваннях і тортурах.

І Тачі, і Весели, які служили головними командирами в колишньої Визвольної армії Косово (ВАК), відкинули звинувачення.

Тачі в Facebook написав, що в понеділок поїде до Гааги і готовий гідно зустріти міжнародне правосуддя.

Палата фахівців була створена в Гаазі у 2015 році для розгляду випадків передбачуваних злочинів з боку партизан ВАК під час війни, яка призвела до незалежності Косово від Сербії.

На сьогоднішній день було допитано близько 250 осіб.

Звинувачення проти Тачі і Весели не є остаточними.

Звинувачення Тачі, Веселі та інших також включають в себе близько 100 випадків вбивств.

Спеціальна палата регулюється законодавством Косово, але в ній працюють міжнародні судді і прокурори.