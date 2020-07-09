Американський репер Каньє Уест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. У планах - боротьба з дезодорантами, зубними пастами та іншою хімією, яка "заважає служити Господу".

Про це він розповів в інтерв’ю Forbes.

Каньє Уест заявив про рішення балотуватися на президентський пост в ніч після Дня незалежності.

“Нам потрібно позбутися будь-якої хімії. У дезодорантах, в зубних пастах є хімічні елементи, які не дають нам повною мірою служити Господу”, – сказав Каньє Уест.

Політична партія The Birthday Party

Щоб балотуватися на пост президента США, кандидата повинна висунути якась політична партія. Оскільки республіканці і демократи вже визначилися з кандидатами, репер створить власну.

“Я б балотувався від республіканців, якби там не було Трампа (кандидат від республіканців). Я буду висуватися як незалежний кандидат, якщо він йде від них”, – пояснив він.

Вона буде називатися The Birthday Party, тобто “Партія дня народження”. Це свого роду гра слів, адже англійський омонім party означає і “вечірка”, і “партія”. Через нерозуміння, назву можна перекласти як “Партія вечірки в честь дня народження”.

“Тому що, коли ми переможемо, це буде ніби у всіх в один день день народження”, – пояснив він.

Слоган передвиборної кампанії YES

Співзвучно з новим альбомом репера, слоган передвиборчої кампанії буде YES !, тобто “ТАК”. Новий альбом репер обіцяє роздавати безкоштовно, щоб його не звинуватили в спробі створити ажіотаж навколо пластинки.

“Президента призначає Бог. Якщо я виграю в 2020 році, це буде план Божий. Якщо я виграю в 2024 році, це теж буде план Божий”, – каже репер.

Вакансія для Ілона Маска

Бізнесмена Ілона Маска, який одним з перших підтримав Каньє, кандидат в президенти не залишить без роботи. У період передвиборної кампанії він готовий зробити його своїм політконсультантом. До слова, ще один радник Каньє – його дружина Кім Кардашьян.

Після можливого обрання президентом Маск може стати главою американської космічної програми.

Відносини з Трампом

Незважаючи на те, що раніше репер часто демонстрував, що підтримує нинішнього американського президента Дональда Трампа, тепер він заявляє про те, що це не так.

“Під час цього інтерв’ю я знімаю червону кепку (на якій написано передвиборний слоган Дональда Трампа “Зробимо Америку великою знову”). Одна з головних причин, чому я її носив – протест проти поділу голосів серед темношкірого ком’юніті. А ще тому, що мені подобаються готелі Трампа і саксофони в холі”, – розповів Каньє.

Він пояснив, що раніше підтримував Трампа, оскільки він, як президент, сприяв розвитку християнських цінностей в суспільстві.

“Трамп – наш найближчий президент за останні роки, дозволив Богу залишатися частиною дискусії”, – пояснив він.

Майбутнє Америки за мотивами Ваканди

Уест заявив, що будувати майбутнє суспільство, як президент, буде за образом Ваканди. Це вигадана африканська держава з всесвіту Marvel (фільм “Чорна пантера”).

“Я збираюся використовувати модель Ваканди, тому що це найкраще пояснює, як буде виглядати наша група дизайнерів в Білому домі. Ось у вас є Каньє Уест – один з наймогутніших людей на Землі. Я не кажу “наймогутніший”, тому що є ще наддержави інопланетного рівня, і лише працюючи разом, ми зможемо звільнити планету … Так ось, Ваканда. Пам’ятайте, там є такий момент, коли король приходить до головного науковця за кросівками? Ось такий рівень інновації можна буде очікувати …”, – говорить він.

Про Байдена

Каньє не вважає, що його кандидатура на політичній арені може забрати темношкірий електорат кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. За його словами, якщо темношкірі голосують за такого кандидата, то дають місце расизму.

“Чомусь прийнято вважати, що якщо ти чорний, то голосуєш за демократів. Цей чувак, Джо Байден, сказав, що якщо не проголосуєш за мене, то ти не чорний. Ну і що нам, робити вигляд, що не розчули? Його ніхто за язик не тягнув. Тому ми, всім народом, просто не будемо в такому брати участь. Обом кандидатам – Трампу і Байдену – я рекомендую просто благородно попрощатися і піти зі сцени”, – сказав репер.

Про політику

Каньє ще не визначився чітко з передвиборними обіцянками.

Що стосується внутрішньої політики, він сказав, що коли починав співпрацювати зі світовими брендами, як дизайнер, то не мав певної стратегії щодо того, що і як буде робити. Тому і в нинішній ситуації він вважає, що не варто говорити про це зарано. Для початку, його повинні обрати президентом.

“Я б не сказав, що підходжу до справи з якоюсь політикою. У мене немає конкретної політики, коли я йду до Nike ірозробляю Yeezy. І в той же час роблю щось для Louis Vuitton. Це не політика, а дизайн. Ми повинні вдосконалювати дизайн, щоб звільнити розум”. “Поки що я недостатньо займався податками, але вивчу це питання з кращими людьми, які служать Господу (віце-президентом Каньє збирається призначити одного з протестантським пасторів, – ред.), і повернуся з найкращим рішенням. І буду так робити з усім, на що у мене немає відповідей”, – пояснив він.

Він виступає категорично проти абортів, страти і вважає, що в школах і громадських організаціях необхідно ввести обов’язкові молитви щоб запобігти вбивствам, самогубствам та проблемам з наркотиками.

А ось що стосується зовнішньої політики, у Каньє значно більше планів.

“Я ще не продумав зовнішню політику. Поки що моя мета – захист Америки за допомогою нашої великої армії. Давайте спочатку подбаємо про себе”, – зазначив він.

Наприклад, він заявив, що NBA (баскетбол) буде проводити змагання від Нігерії до Наньчань і світ побачить гру кращих атлетів.

“Світ докорінно зміниться. Гроші повернуться. Я люблю Китай. Ця хвороба – не їхня вина. Китайці не винні, вони ж теж божі люди. Я люблю Китай. Ця країна змінила моє життя”, – зазначив він.

Про вакцинацію від коронавірусу

“Ми повинні молитися про звільнення (від пандемії коронавірусу, – ред.). Ми повинні перестати дратувати Господа. Багатьох дітей паралізує після вакцинації. Тому я дуже насторожено ставлюся до планів лікування коронавірусу за допомогою вакцини. Це мітка Звіра. Вони хочуть нас чіпувати і зробити все, щоб ми не змогли перетнути ворота Раю”, – вважає потенційний кандидат в президенти США.