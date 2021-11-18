Про це повідомляє американський президент The Hill.

До цього Трамп намагався заблокувати можливість передавати документи нинішнім законодавцям і казав про те, що ті нібито зазіхають на його права, як представника виконавчої гілки влади. Зокрема, йшлося про передачу документів Спеціальному комітету Палати представників, який займається розслідуванням подій 6 січня, коли відбувся так званий штурм Капітолія.

Суддя у своєму рішенні сказала про те, що у заяві Трампа щодо привілеїв виконавчої влади прослідковується “неповага експрезидента до нинішнього американського лідера Джо Байдена”.

Суддя Чуткан сказала, що виконавча влада президента – не вічна й додала: “президенти – не королі”, а Трамп – “не президент”. На її думку, Конституція надає комітету більше функцій, ніж привілеїв для Трампа, як експрезидента. Зокрема, йдеться про документи, де описані конфіденційні бесіди Трампа з помічниками, що марковано, як “справи державного значення”.

“Те, що нинішній голова Білого дому (Джо Байден) підтримав запит Конгресу, також відіграло певну роль при ухваленні рішення… Трамп не поважає думку Байдена й чомусь впевнений в тому, що його привілеї діють безстроково. Але Трамп – не королівська особа, і позивач в цій справі уже не президент… Нинішній голова держави здатен краще захистити інтереси виконавчої влади, аніж попередник”, – пояснила суддя.

Остаточне рішення суду – Трамп не може використати можливість блокування документів, як привілей виконавчої влади.

У відповідь Трамп вже подав апеляцію.

9 жовтня президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати на розгляд комітету документи адміністрації свого попередника Дональда Трампа, щодо подій 6 січня, коли стався штурм Капітолія. У такий спосіб він заблокував можливість Трампа засекретити ці матеріали вперше.

До цього Трамп хотів скористатися “привілеєм виконавчої влади”, аби зберегти конфіденційність документів. Однак Байден йому відмовив.

Всі документи та відповіді на запити комітет сподівався отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідали б на запитання законодавців, мали відбутися в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена збирається оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій Трампа того дня.

Трамп — проти публікації паперів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі матеріали та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.