Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту звернулися до президента Володимира Зеленського та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова через припинення виділення коштів для фінансування їх діяльності.

Відкритий лист опубліковано на сайті Федерації легкої атлетики.

“Ми глибоко стурбовані ситуацією, що склалася, з припиненням виділення коштів для фінансування діяльності Національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту”, – йдеться в документі.

Зазначається, що саме зараз підготовка до Олімпійських ігор-2020 увійшла у завершальну стадію, у всіх видах спорту в розпалі боротьба за олімпійські ліцензії, а також за путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи.

“І від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і, відповідно, результат виступу українських спортсменів в тому числі на головному старті чотириріччя – ХХХІІ літніх Олімпійських іграх в Токіо. За даної ситуації все це знаходиться під загрозою зриву”, – пояснюється в листі.

Наголошується, що вже зараз у федерацій виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року. Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована вмить в той час, коли до досягнення поставлених цілей лишається зробити останні кроки.

“Ми не просимо у держави милостиню, не вимагаємо додаткових благ для наших видів спорту. Ми звертаємося до вас із єдиною метою – виконати у повному обсязі зобов’язання з фінансування згідно з договорами, які було укладено між федераціями та профільним Міністерством, яке уособлює в собі державу. Сподіваємося, що медалі, які здобувають українські спортсмени на міжнародній арені, позитивний імідж, який вони будують нашій державі своїми гучними перемогами, Україні все ще потрібні”, – наголосили президенти спортфедерацій.

Лист підписали президент Федерації регбі України Баженков Є. В., президент Федерації хокею України Брезвін А. І., президент Федерації баскетболу України Бродський М.Ю. та президент Легкої атлетики України Гоцул І.Є.