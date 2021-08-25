Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні знадобиться 20 років для того, щоб стати членом Європейського Союзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню “Європейська правда”.

“Що стосується ЄС, то я би хотіла бачити з боку Євросоюзу більше сміливості для розширення. Потрібно ухвалити якесь рішення щодо країн Східного партнерства – чи запропонувати їм точно таке членство, яке є у інших держав ЄС, чи створити новий формат співпраці з трійкою держав, які мають європейські амбіції – Україною, Молдовою, Грузією”, – сказала Кальюлайд.

Вона додала, що є прибічником першого варіанта, тобто просто розширення, але це забере дуже багато часу.

“Для вступу до ЄС треба виконати купу умов, а жодна з цієї трійки держав, будемо говорити відверто, не готова виконувати критерії членства. Вам знадобиться, напевно, з 20 років, поки ви дійдете до цієї готовності.

Тому, можливо, справді є сенс знайти якийсь проміжний варіант, який допоможе Україні, Молдові чи Грузії співпрацювати з ЄС так, як ви прагнете. Зрештою, ваші економіки і без того зараз інтегруються з економікою Євросоюзу! Однак жодна з цих трьох країн не готова до членства”, – наголосила президентка Естонії.

За її словами, зокрема, усі три країни мають проблеми з системою правосуддя.

“Ми готові допомагати вам змінюватися, але роботу маєте виконувати ви, кожна з цих трьох держав. І це важка робота”, – резюмувала Кальюлайд.