Про це вона сказала в інтерв’ю виданню “Європейська правда”.
“Що стосується ЄС, то я би хотіла бачити з боку Євросоюзу більше сміливості для розширення. Потрібно ухвалити якесь рішення щодо країн Східного партнерства – чи запропонувати їм точно таке членство, яке є у інших держав ЄС, чи створити новий формат співпраці з трійкою держав, які мають європейські амбіції – Україною, Молдовою, Грузією”, – сказала Кальюлайд.
Вона додала, що є прибічником першого варіанта, тобто просто розширення, але це забере дуже багато часу.
“Для вступу до ЄС треба виконати купу умов, а жодна з цієї трійки держав, будемо говорити відверто, не готова виконувати критерії членства. Вам знадобиться, напевно, з 20 років, поки ви дійдете до цієї готовності.
Тому, можливо, справді є сенс знайти якийсь проміжний варіант, який допоможе Україні, Молдові чи Грузії співпрацювати з ЄС так, як ви прагнете. Зрештою, ваші економіки і без того зараз інтегруються з економікою Євросоюзу! Однак жодна з цих трьох країн не готова до членства”, – наголосила президентка Естонії.
За її словами, зокрема, усі три країни мають проблеми з системою правосуддя.
“Ми готові допомагати вам змінюватися, але роботу маєте виконувати ви, кожна з цих трьох держав. І це важка робота”, – резюмувала Кальюлайд.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз не бачить прогресу у судових справах, пов’язаних з “ПриватБанком” та сумнівається в досягненнях держави у сфері антикорупційної політики після гучного рішення КСУ.
- Також ЄС застерігає, що подальші дії уряду можуть вплинути на характер та стабільність медичної реформи.
- Крім того, ЄС заявляє про “критичний” фінансовий стан “Укрзалізниці” і недофінансування суспільного мовника.