Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прилетіла в Київ з офіційним візитом.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в Facebook.

“Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України”, – написав Боднар.

Він також опублікував фото з аеропорту.

Фото: В.Боднар

Раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що в середу, 23 червня, Зурабішвілі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

“23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, – йдеться в повідомленні.

Зустрічі пройдуть віч-на-віч та у розширеному складі.

“У Києві заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем’єром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим. Президент Грузії відвідає Україну разом з державною делегацією, до якої входять представники адміністрації президента, законодавчої і виконавчої влади”, – йшлося в інформації, яку поширювала адміністрація президента Грузії.