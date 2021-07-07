Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину про те, що країна повинна скасувати закон, що забороняє школам використовувати матеріали, які розглядаються як такі, що пропагують гомосексуальність.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Урсули фон дер Ляєн, в іншому випадку Угорщини доведеться “зіткнутися з повною силою закону ЄС”.

Законодавство, внесене прем’єрміністром Угорщини Віктором Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті минулого місяця. Прем’єр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

“Гомосексуальність прирівнюється до порнографії. Цей закон використовує захист дітей … для дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію … Це ганьба”, – заявила президентка Європейської комісії фон дер Ляйен в Європейському парламенті.

Читайте також: Франція очікує санкцій проти Угорщини через закон про боротьбу з ЛГБТ

“Немає більш важливого питання, ніж те, яке зачіпає наші цінності і нашу ідентичність”, – сказала фон дер Лаєн, підкресливши, що законодавство суперечить захисту меншин і поваги прав людини.

Фон дер Ляєн попередила, що Угорщина стикнеться “з повною силою закону ЄС”, якщо не скасує закон. Але при цьому подробиці не повідомила. Такі кроки можуть означати рішення Європейського суду і заморожування коштів ЄС для Будапешта.

Нагадаємо, у вівторок, 15 червня, законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі. Прихильники закону вважають, що він допоможе боротися з педофілією. Утім, правозахисники засудили його дискримінаційність щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.