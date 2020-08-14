Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

“Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності та права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела серед дипломатів і чиновників ЄС, повідомило, що Європейський союз вже до кінця серпня може запровадити санкції проти влади Білорусі. Питання санкцій можуть розглянути вже сьогодні, 14 серпня, на саміті країн ЄС. Агентство зазначає, що за введення санкцій уже висловилися Німеччина, Литва, Латвія, Швеція та Австрія.

При цьому в п’ятницю не варто очікувати остаточного рішення щодо санкцій, але таке рішення може бути фіналізоване після чергового обговорення між міністрами закордонних справ ЄС, яке відбудеться в Берліні 27-28 серпня.

Також нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.